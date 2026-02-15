Rapallo: Gaia Mainieri, la consigliera che propone idee innovative

Ieri sera a Rapallo la consigliera Gaia Mainieri è stata la sola della minoranza ad essere presente in Consiglio comunale. Un segnale della sua autonomia. Ha espresso il suo pensiero senza bisogno di presentare una mozione. Si è sentito parlare di tattiche, guerre, tradimenti, equilibri. Il punto è – sintetizziamo – che la città ha bisogno di una visione, di un’idea che guardi al futuro; stabilire programmi che vadano in questa direzione.

A Gaia Mainieri guardano in molti, anche durante la recente crisi, come futuro sindaco della città. I suoi interventi in Consiglio sono apprezzati perché propongono soluzioni che occhi assuefatti neppure vedono: la riqualificazione di piazza delle Nazioni; il possibile futuribile allargamento, anche in collaborazione con i bagni marini attraverso possibili soluzioni, del lungomare, a parte la strettoia in corrispondenza della foce del San Francesco. Villa Riva come museo porta ad un Parco del Tigullio valorizzato. E poi, tra le altre idee, in un eventuale utilizzo del complesso degli Emiliani, la possibilità di uno spazio dove bambini e anziani possano convivere, una forma ampiamente collaudata.

» leggi tutto su www.levantenews.it