Rapallo: “Il gioco della torre, ma il Comune non è proprietà privata”

Da Stefano Chiesa (come semplice libero cittadino)

Rapallo ridotta oramai a “macchietta” della politica locale, regionale e oltre..

E allora siamo costretti a dire ..un momento.. un attimo.. aldilà delle solite belle parole che si studiano sui tavolini della comunicazione: Sindaco, se mandi via un Assessore dalla Giunta vuol dire che non va più bene e che non gode più della fiducia, etc. etc. Non puoi rimetterlo in Giunta il giorno dopo come se niente fosse , con maggiori incarichi, deleghe e quant’altro.. La Giunta non è una Tua proprietà, hai delle responsabilità nei confronti dei Cittadini, della Città, nei confronti della Serietà, delle competenze, etc.etc. La Giunta di Rapallo, vale anche per Bagnasco, non è una porta girevole di un “albergo di proprietà” e o a gestione “privata”, la Giunta di un Comune dovrebbe mantenere dignità politica ergo amministrativa. Ovviamente chi ci sta, Consiglieri, Assessori, Presidente, chi accetta tutto questo in silenzio, senza nulla fare, senza nulla esprimere, di maggioranza e minoranza si assume implicitamente condivisione e/o quantomeno ignavia politico-amministrativa. Quindi, le belle parole non bastano, le chiacchere stanno a zero, come si suol dire, qui c’è e persiste una criticità enorme che ci getta e ci manterrà nel ridicolo.. per essere moderati. Vi ricordiamo, Sindaco e Consigliere Regionale, che esiste anche la Città e i Cittadini, l’immagine della Comunità e del Territorio. Buona domenica con l’auspicio di un rimpasto a breve.. tanto oramai.. a questo punto non potrà essere che positivo per il Bene comune.

