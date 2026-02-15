COMMENTA
‘Santa’: “Luiso Sturla, un artista alla continua ricerca dell’attimo fuggente”

Da Marco Delpino (a nome dell’associazione “Tigulliana”)

L’associazione culturale “Tigulliana” partecipa al lutto per la scomparsa del grande Artista Luiso Sturla. Ecco un ricordo del Direttore Marco Delpino: “Ci incontrammo (l’ultima volta), qualche anno fa, in un ristorante di Chiavari a degustare ottime portate. Un paio di foto e le congratulazioni per l’attività artistica (e letteraria) di entrambi.
Luiso Sturla, artista noto a livello internazionale, è mancato oggi, 15 febbraio, all’età di 95 anni.
Sturla ha attraversato importanti scuole e periodi culturali a partire dagli anni Cinquanta, ma ha avuto la capacità di rinnovarsi nel corso degli anni in un linguaggio che esprime i bisogni e le aspettative dell’uomo e della società nel suo divenire. E tutto questo nella continuità di un percorso unitario consono al suo pensare e al suo essere.
Nato a Chiavari nel 1930, studiò al liceo Barabino di Genova. Con altri artisti chiavaresi fondò il gruppo “I pittori del golfo”, e con essi iniziò la sua arte astratta. Nel 1953 aderì al M.A.C. (Movimento Arte Concreta) entrando in contatto con i più importanti pittori astrattisti dell’area milanese.
Nel 1960, a New York, ebbe modo di approfondire la conoscenza dell’arte e degli artisti americani. Nel 1962 si trasferì a Milano.
La sua documentazione, da allora, è stata vastissima ed ha trovato riscontro nelle principali gallerie italiane e straniere.
Di lui, la nostra critica d’arte Maria Galasso ha scritto sulle pagine della nostra rivista “Bacherontiuus”: “Nelle sue opere il colore è luce, è ricerca. Col colore si abbattono forme precostituite, ma si declinano quelle più latenti e originali. Esse prendono vita da molteplici, flessibili revisioni dell’artista che diventano nella percezione visiva patrimonio interiore di tutti”.
Un percorso di libertà e di consapevolezza di un uomo che era alla continua ricerca di un senso e di un significato naturale ed esistenziale per cogliere, di volta in volta, quel suo artistico “attimo fuggente” che ora, con la sua scomparsa, è fuggito per sempre.

