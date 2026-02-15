Tonelli approfondisce la poetica di Gozzano, D’Annunzio e Campana

Guido Gozzano, Gabriele d’Annunzio e Dino Campana saranno i tre autori al centro della rassegna “Poesie_Arthena – notturni di poesia dal vivo”, in programma a partire dal 17 febbraio. Tre incontri con Angelo Tonelli, performer e noto esperto di poesia, che approfondirà la poetica di questi pensatori, talvolta sottovalutati. Gli appuntamenti si terranno dentro la Scuola di Arthena, alle tre Strade di Lerici, dal prossimo martedì: il primo evento sarà su Gozzano, alle 21:15. A seguire, martedì 10 marzo sarà la volta di d’Annunzio e martedì 7 aprile si parlerà di Dino Campana, sempre alle 21:15. Le note a margine del violinista Federico Cappa arricchiranno la magica atmosfera. Una manifestazione ideata e curata da Pietro Balestri e Francesco Millepiedi di Eventi Salute Società Spettacolo, in collaborazione con l’Associazione Arthena. Un evento su prenotazione, effettuabile contattando il numero 338 315 3159. In caso di forte maltempo, l’incontro sarà rinviato.

