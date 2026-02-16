A10, camion in fiamme: traffico bloccato tra Genova Aeroporto e Pegli

Genova. Un camion ha preso fuoco nel primo pomeriggio di lunedì lungo l’autostrada A10, tra i caselli di Genova Aeroporto e Pegli in direzione Savona.

Il traffico è completamente bloccato per consentire le operazioni di spegnimento e soccorso. Il conducente del camion si è fermato a lato della carreggiata, in una piazzola di sosta, ed è riuscito a scendere prima che le fiamme si propagassero. Ad alimentarle il carico del camion, bobine di carta: l’incendio ha intaccato anche le barriere fonoassorbenti nel tratto.

