Ad Aulla il Carnevale è arrivato anche nella Rsa Sanatrix

Grande successo per la festa di Carnevale organizzata venerdì 13 febbraio presso la Rsa Sanatrix di Aulla, gestita da Sereni Orizzonti, che ha visto la partecipazione calorosa di ospiti, operatori, volontari e rappresentanti delle istituzioni locali. L’evento ha rappresentato un momento speciale di incontro e condivisione, rafforzando il legame tra la struttura residenziale e il tessuto sociale della città. A impreziosire il pomeriggio la presenza del Sindaco di Aulla, Roberto Valettini, e della Pro Loco di Aulla rappresentata da Marco Profili, che hanno voluto essere vicini agli ospiti della Sanatrix in questa occasione di festa.

“Iniziative come questa dimostrano quanto sia importante mantenere vivo il rapporto tra le nostre Residenze e la comunità” ha sottolineato la direttrice Valentina Tanca. “Il Carnevale è per tradizione un momento di allegria collettiva e poterlo celebrare insieme, abbattendo le distanze tra interno ed esterno della struttura, è per noi motivo di grande soddisfazione” conclude. Il pomeriggio è stato animato da musica, canti e balli grazie all’impegno dei volontari Valerio, Silvia e Monica, che hanno saputo coinvolgere ospiti e partecipanti in un’atmosfera di genuina spensieratezza. Il loro contributo, insieme a quello di tutti gli operatori della RSA, è stato fondamentale per la riuscita dell’evento. La festa di Carnevale alla Sanatrix si conferma così non solo un momento ludico, ma anche un’importante occasione di integrazione sociale, testimoniando la speciale connessione che lega la struttura, l’amministrazione comunale e la comunità di Aulla.

