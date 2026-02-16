Arcola archivia un partecipato carnevale e si prepara al Tour Urban Trail di domenica prossima

Il parco “Mimma Rolla” di Arcola si è riempito di colori, musica e allegria in occasione del tradizionale carnevale arcolano, che anche quest’anno ha richiamato numerosi famiglie e visitatori. Un pomeriggio di festa reso possibile grazie all’impegno e alla collaborazione dei volontari: a questo proposito il Comune di Arcola rivolge un sentito ringraziamento ad Avis e Aido, che hanno curato la merenda con cioccolata calda e panini, all’Oasi Lipu per il servizio di truccabimbi, alla pubblica assistenza Croce Verde di Arcola per il servizio antincendio e agli hobbisti che hanno animato il parco con le loro proposte. Archiviato il carnevale, Arcola si prepara ora al Tour Urban Trail di domenica 22 settembre, appuntamento podistico che si snoderà tra strade, sentieri, scorci e panorami del territorio arcolano. Partenza alle ore 8.30 dal Circolo Bugs Bunny di Via Porcareda (parco polivalente).

