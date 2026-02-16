Historica edizioni lancia il concorso “Racconti liguri 2026”

La casa editrice indipendente Historica edizioni (www.historicaedizioni.com) indice il concorso letterario “Racconti liguri 2026”. La partecipazione è gratuita e aperta a tutte le persone nate, residenti o domiciliate in Liguria.

Gli autori che intendano a partecipare dovranno inviare racconti inediti e redatti in lingua italiana. Possono partecipare testi già premiati in altri concorsi, purché sempre inediti e in lingua italiana. Verranno accettano racconti a tema libero che non superino le 12.000 battute spazi inclusi (ammesse eccezioni se gli elaborati superano di poco il limite). Ogni autore può inviare al massimo un racconto.

Gli elaborati dovranno essere inoltrati entro e non oltre il 1° aprile 2026 in formato Word con nome, cognome, numero di telefono e nome del concorso al seguente indirizzo email: raccontiliguri@gmail.com

I racconti vincitori saranno pubblicati da Historica edizioni in un libro che sarà disponibile nelle librerie (con distribuzione Libro.co), sul sito di Historica, nelle principali fiere della piccola e media editoria cui parteciperà l’editore, e sui principali book-stores online.

Di seguito, il bando completo del concorso (https://www.historicaedizioni.com/concorso-letterario-racconti-liguri-2026/)

