Il Savona cala il tris al Pontelungo, Ninivaggi: “Nella ripresa atteggiamento decisivo. Ora testa al derby”

Il Savona risponde presente e lo fa con autorità. Al “Ferruccio Chittolina” i biancoblù superano il Pontelungo con un netto 3-0, conquistando tre punti fondamentali in vista del derby della prossima settimana. Una vittoria meritata, ma maturata nella ripresa, dopo un primo tempo più complicato di quanto il punteggio finale possa far pensare.

A fine gara è il vice allenatore Lorenzo Ninivaggi a tracciare l’analisi del match. «È stata una partita dai due volti. Nel primo tempo non abbiamo approcciato benissimo: facevamo fatica a trovare gli spazi contro una squadra che sapevamo ci avrebbe aspettato. Il giro palla e le verticalizzazioni erano un po’ lenti e questo non ci ha permesso di essere incisivi come volevamo».

