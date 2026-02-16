L’amministrazione aullese: “Confermiamo totale contrarietà ad antenna 5G a Caprigliola”

“In merito all’installazione di una nuova antenna 5G in località Caprigliola, l’amministrazione comunale di Aulla interviene per fare chiarezza sulla propria posizione e sui vincoli normativi che regolano la materia. L’amministrazione comunale conferma la propria totale contrarietà all’opera, una posizione già espressa pubblicamente durante gli incontri con la cittadinanza e formalizzata negli atti tecnici dell’ente del 29 settembre 2025″. Lo si legge in una nota diffusa dall’amministrazione comunale aullese. “La posizione dell’organo politico – si legge ancora – resta fermamente opposta a installazioni che non garantiscano rassicurazioni assolute circa la salute e l’incolumità dei cittadini”.

“Fin dal primo momento abbiamo espresso una contrarietà netta e convinta a questa installazione, una posizione che oggi ribadiamo con forza. La nostra priorità è la tutela della salute e dell’incolumità dei cittadini, oltre alla salvaguardia di un borgo storico e suggestivo come quello di Caprigliola” dichiara nella nota il sindaco di Aulla Roberto Valettini.

“L’amministrazione comunale chiarisce inoltre che queste decisioni spesso superano le competenze materiali dell’ente comunale: si tratta di previsioni contenute nel Piano Operativo Comunale (POC) dove lo sviluppo delle frazioni viene purtroppo associato per legge anche a queste infrastrutture”, proseguono da Palazzo civico.

