Manca poco al Festival: non hai ancora scelto la tua lega del FantaSanremo? Iscriviti a quella di Rlv

Dal 24 al 28 febbraio torna il Festival di Sanremo e legato al festival della canzone italiana c’è il FantaSanremo. La seguitissima competizione virtuale per tutti i giorni delle gare accompagnerà le serate dei partecipanti, anche a distanza, alle prese con bonus, malus e trofei legati alle proprie formazioni con possibilità di cambiarle anche in corsa. Il regolamento dell’edizione di quest’anno è disponibile qui, dopo essersi iscritti per la prima volta o loggati.

L’entusiasmo per la competizione passa attraverso “Rlv – la Radio a colori”: la storica emittente radiofonica ha infatti aperto la propria lega ufficiale, alla quale è possibile iscriversi semplicemente cliccando qui oppure inquadrando il QR code dedicato. Ci sarà tempo per iscriversi fino a lunedì 23 febbraio.

