Rete spezzina Pace e Disarmo pronta a un nuovo presidio: “Non possiamo accettare che le regole poste dal diritto internazionale si sgretolino”

Rete spezzina Pace e Disarmo organizza il 175° presidio “Se vogliamo la Pace prepariamo la Pace”, in programma lunedì 16 febbraio alle 17 in Piazza Mentana alla Spezia. “Ancora in piazza per il diritto internazionale, mai come oggi sotto attacco insieme all’Onu. Non possiamo accettare che le regole poste dal diritto internazionale si sgretolino. Rifiutiamo questo scenario e difendiamo, democratizziamo e rilanciamo l’Onu dei popoli, che chiedono pace e cura del patrimonio comune. Si può ancora realizzare, se l’Onu si apre all’unica via percorribile: la via giuridica, istituzionale e nonviolenta alla pace”, si legge nella nota diffusa dalla Rete spezzina Pace e Disarmo, che invita la cittadinanza a partecipare all’iniziativa di lunedì.

“Il 23 settembre 2024 143 stati membri – su 193 – hanno proposto ed approvato il Patto per il Futuro, che si occupa di cinque aree: sviluppo sostenibile, pace e sicurezza internazionale, scienza e tecnologia, giovani, trasformazione della governance globale – proseguono dalla Rete -. E’ un impegno condiviso per un mondo più giusto, più sostenibile, più sicuro e dovrà tradursi in azioni precise e concrete. Sosteniamo questo progetto: attiviamoci qui e ora, nella nostra città, declinando localmente le parole e i concetti usati dal Patto per il Futuro. In questo ci sostiene la nostra Carta costituzionale, che nonostante i suoi 80 anni non è ancora pienamente attuata”.

