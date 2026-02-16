Riva Trigoso: la Biblioteca in corsa per un prestigioso riconoscimento nazionale

La Biblioteca del Mare di Riva Trigoso punta a un riconoscimento nazionale. La Giunta comunale di Sestri Levante ha approvato la candidatura della struttura al “Gran Premio delle Biblioteche Under 19”, promosso dall’Associazione Italiana Biblioteche (AIB). Il premio è rivolto alle biblioteche pubbliche che si distinguono per qualità, innovazione e impatto sociale dei servizi dedicati a bambini, ragazzi e giovani fino ai 19 anni. La Biblioteca del Mare parteciperà nella categoria “Biblioteca Extra Large”.

Nata il 26 giugno 1984 come biblioteca di quartiere, la struttura dispone oggi di un patrimonio superiore a 26 mila volumi ed è inserita nel Sistema Bibliotecario della Città Metropolitana di Genova, con accesso al catalogo condiviso delle biblioteche del territorio metropolitano, al prestito di ebook e all’edicola digitale. La Biblioteca organizza, inoltre, attività di promozione della lettura, letture animate e iniziative culturali rivolte a scuole, centri estivi, bambini, famiglie e cittadinanza, collaborando con le scuole dell’infanzia e primarie delle frazioni di Riva Trigoso e San Bartolomeo.

