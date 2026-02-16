Sestri: accordo con l’Università di Genova per studiare la frana di San Bernardo

Il Comune di Sestri Levante sigla un accordo per approfondire lo studio della frana in località Villa Fontane di San Bernardo. La Giunta comunale ha, infatti, approvato la convenzione con l’Università degli Studi di Genova, in particolare con il DiSTAV: il Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita.

Il fenomeno franoso si era manifestato nel 2014, provocando un’accelerazione del movimento e l’evacuazione di alcune abitazioni. Dal 2015 l’area è costantemente monitorata tramite un sistema di sensori che registra gli spostamenti del terreno e invia i dati al Comune, con un meccanismo di allerta in caso di superamento delle soglie di sicurezza.

