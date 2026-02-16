Sicurezza stradale, a Genova “zone 30” in tutti i municipi e strisce pedonali nel mirino

Genova. Nove zone 30 entro il 2026,una per ogni municipio. Strade scolastiche con potenziamento della segnaletica nei dintorni di 18 istituti. E messa in sicurezza di almeno 50 attraversamenti pedonali tra i più pericolosi. Sono le principali azioni previste dal piano sulla sicurezza stradale, elaborato a partire dai tavoli di lavoro permanenti istituiti insieme ai Municipi e presentato oggi a Tursi dall’assessore alla Mobilità sostenibile Emilio Robotti.

“Siamo partiti dal quadro generale della situazione in città – ha spiegato l’assessore -. Gli incidenti nel 2025 sono diminuiti del 19% in generale, ma sono state 19 le vittime di cui 10 pedoni: un dato che fa riflettere sull’urgente necessità dimettere in campo ogni misura a nostra disposizione a tutela della sicurezza di tutti gli utenti della strada, a partire dall’educazione stradale, già da bambini, nelle scuole, con la diffusione di una nuova cultura della sicurezza stradale, con una comunicazione mirata alla sensibilizzazione sulle conseguenze dei comportamenti scorretti alla guida”.

