Camogli: nuova sede Croce Verde, edificio di due piani, costo superiore al milione

Consiglio Comunale al gran completo a Camogli. Si è subito entrati nel vivo con la mozione presentata dai consiglieri di minoranza riguardante un’area nell’ex scalo ferroviario – Piazza Matteotti ed il progetto di costruire un nuovo volume fuori terra di 2 piani dove collocare la sede della Croce Verde ed un servizio minimo ambulatoriale dove effettuare anche le analisi di base. I consiglieri Maggioni, Mannucci, Puppo, con Antonucci, non sono convinti della soluzione di edificare un nuovo volume (costo di 1 milione e 2; 1 milione e 4) auspicando che si possa utilizzare il casotto (deposito ex ferrovie) dell’800 presente nell’area. Non si ritiene quindi sia necessario costruire un nuovo edificio nella convinzione che non possa inserirsi adeguatamente nel contesto urbano, che determinerebbe problemi alla viabilità, che si impiegherebbero risorse pubbliche utili altrove.

Il casotto però è vincolato dalla Soprintendenza, come ricordato dal sindaco Giovanni Anelli e dal vicesindaco Lorenzo Ghisoli: non si può ampliarne il volume, né toccarne la pavimentazione ed il tetto. Non viene quindi giudicato idoneo a contenere i servizi in ambito sanitario di cui si vuole dotare la città. Nel contempo è stato detto che qualora la Soprintendenza ci ripensasse si potrebbe riconsiderare il tutto. Anche perché qualche anno fa Rapallo, in situazione analoga, ha avuto lo svincolo. Si prospettano quindi due soluzioni A e B. In conclusione la mozione ha avuto 9 contrari, 3 favorevoli, 1 astenuto.

» leggi tutto su www.levantenews.it