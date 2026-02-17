Chocomoments torna a Genova, dal 19 al 22 febbraio anche una “tavoletta da guinness”

Genova. La città si prepara ad accogliere Chocomoments – La grande festa del cioccolato, in programma da giovedì 19 a domenica 22 febbraio 2026 nella centrale piazza De Ferrari. Un appuntamento che porterà nel cuore della città quattro giorni dedicati all’eccellenza del cioccolato artigianale, alla cultura gastronomica e alla divulgazione, con un ricco calendario di eventi pensati per famiglie, appassionati e curiosi di tutte le età.

La manifestazione è organizzata da Choco Moments in collaborazione con Confcommercio Genova, FIVA e ACAI – Associazione Cioccolatieri Artigianali Italiani. L’evento si svolge con il patrocinio e il supporto della Camera di Commercio di Genova e di Liguria Gourmet, nonché con il patrocinio di CNA Genova.

