Corsi di autodifesa e primo soccorso a scuola, ok in Consiglio regionale. Contrarie le opposizioni

Il Consiglio regionale, con 17 voti favorevoli arrivati dalla maggioranza di centrodestra e 10 voti contrari giunti dall’opposizione, ha quest’oggi approvato un ordine del giorno, presentato dal consigliere spezzino Gianmarco Medusei (che aveva illustrato l’iniziativa alcuni giorni fa) e sottoscritto da tutti il gruppo di Fratelli d’Italia, che impegna la giunta regionale, si legge nel documento, “a promuovere, in sede di Conferenza Stato–Regioni, un confronto finalizzato al rafforzamento delle politiche di prevenzione della violenza giovanile e di ogni fenomeno di violenza, al contrasto della diffusione delle armi bianche, all’intercettazione dei segnali di allarme e all’individuazione tempestiva di situazioni e soggetti potenzialmente pericolosi” e “a chiedere all’ufficio scolastico regionale di valutare l’attivazione, a partire dalle scuole della Regione Liguria, di corsi strutturati di autodifesa di base e di primo soccorso, affidati a personale qualificato, finalizzati esclusivamente alla tutela dell’incolumità personale, alla gestione di situazioni di estrema emergenza e al primo soccorso con esplicita esclusione di qualsiasi forma di addestramento offensivo o aggressivo, anche come strumento complementare di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne”.

Un documento, quello presentato da Medusei e varato dall’aula, che fa anche riferimento al recente omicidio di Abanoub Youssef, studente accoltellato a morte all’Istituto Chiodo. “Alla Spezia si è verificato un fatto di eccezionale gravità: l’omicidio di uno studente, accoltellato da un coetaneo all’interno di un contesto scolastico; un evento di tale portata costituisce una ferita profonda per l’intera comunità nazionale, poiché avvenuto in un luogo che dovrebbe garantire protezione, sicurezza e crescita educativa; la scuola non può e non deve trasformarsi in uno spazio di violenza, intimidazione e morte”, si legge nelle premesse dell’ordine del giorno, nel quale si sostiene altresì che “le aggressioni con armi bianche sono in costante aumento tra i giovani e si verificano ormai in qualsiasi contesto” e che “il porto di coltelli è sempre più spesso percepito da alcuni giovani come segno di potere, forza e prevaricazione, alimentando dinamiche di violenza e sopraffazione”.

