Ddl Stupri, il Pd porta a Tursi un ordine del giorno sul consenso: “Solo un sì è sì”

Genova. Il gruppo del Partito Democratico in consiglio comunale e il Pd Genova hanno depositato ufficialmente un ordine del giorno di maggioranza per chiedere una legge nazionale sul consenso chiara e coerente con la Convenzione di Istanbul.

L’iniziativa arriva sulla scia della partecipata assemblea pubblica svoltasi domenica scorsa al Teatro della Tosse, organizzata in occasione dei trent’anni dalla storica legge che trasformò la violenza sessuale da reato contro la morale a reato contro la persona.

» leggi tutto su www.genova24.it