Emma Del Santo parteciperà a “Sanremo Newtalent” nei giorni del Festival

Il prossimo 26 febbraio la sedicenne spezzina Emma Del Santo, studentessa del liceo classico, parteciperà al prestigioso concorso “Sanremo Newtalent”, nato nel 2010 e ideato da Devis Paganelli. Il concorso vede tra la giuria anche Vince Tempera, figura di spicco della musica italiana. Emma canta da quando era molto piccola ed è una cantante autodidatta. Per lei il canto è stato da sempre una grande passione coltivata nel suo privato parallelamente alla passione per il pattinaggio artistico. Da un paio d’anni circa ha iniziato a prendere parte a piccoli concorsi a livello locale e mai si sarebbe aspettata di essere convocata da Devis Paganelli e Vince Tempera direttamente alle fasi nazionali di “Sanremo Newtalent” che si svolgeranno durante il Festival di Sanremo della Canzone Italiana. Emma si esibirà sul palco degli studi televisivi del salotto delle celebrità, che è l’Hospitality del Festival di Sanremo. Oltre a calcare il palco Emma ha iniziato nel contempo un percorso in studio registrando delle cover e preparando il terreno alla realizzazione di quello che è un suo grande sogno: scrivere e interpretare pezzi propri. Nel frattempo continua a cantare, per la gioia propria e di chi l’ascolta, a frequentare la scuola e a insegnare pattinaggio artistico alle nuove leve.

