Politica

Fratelli d’Italia schiera il sottosegretario alla giustizia Delmastro per il sì al referendum

Andrea Delmastro

“Grande partecipazione lunedì sera alla Spezia per il convegno promosso da Fratelli d’Italia dedicato alle ragioni del SÌ al referendum sulla riforma della giustizia, in programma il 22 e 23 marzo 2026. Il Salone della Provincia si è presentato stracolmo di cittadini, a conferma dell’attenzione e dell’interesse verso un tema centrale per il futuro del Paese. Protagonista dell’incontro il sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia, onorevole Andrea Delmastro, che con la consueta energia e grande chiarezza ha illustrato sia gli aspetti tecnici dei quesiti referendari sia le motivazioni politiche e di merito di una riforma attesa da anni.

Nel suo intervento, Delmastro ha ribadito come la riforma della giustizia rappresenti un punto qualificante del programma elettorale di Fratelli d’Italia e dell’azione di Governo, sottolineando la necessità di superare un sistema che non garantisce pienamente efficienza, imparzialità e fiducia. Una riforma che punta a una giustizia finalmente giusta, libera da condizionamenti e dal peso delle correnti, e in cui anche all’interno della magistratura chi sbaglia sulla pelle dei cittadini sia chiamato a rispondere delle proprie azioni.

