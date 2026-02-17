Giustenice. Il comune di Giustenice entra ufficialmente a far parte dell’Associazione Siti Storici Grimaldi di Monaco.

L’ingresso nella rete dei Siti Storici Grimaldi del Comune di Giustenice costituisce per il Comune stesso un’opportunità strategica di valorizzazione culturale e turistica. L’adesione consente infatti di inserirsi in un circuito internazionale di promozione storica, favorendo scambi culturali, collaborazioni istituzionali e la partecipazione a eventi e iniziative comuni con gli altri territori legati alla dinastia Grimaldi. Tale riconoscimento valorizza il legame storico tra il territorio e la dinastia Grimaldi.

