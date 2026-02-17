Il goal di Piacenza rilancia la Cairese: “Floris mi ha chiesto di ricambiare la fiducia col cuore”

Ancora presto per rilassarsi in casa Cairese. Lo ha sottolineato mister Roberto Floris. Ma il goal di Tommaso Piacenza che è valso il successo 1-0 sul campo del Celle Varazze potrebbe avere un’importanza che va ben oltre i tre punti. Perché dopo 10 risultati utili consecutivi una sconfitta avrebbe fatto ripiombare i gialloblù dentro con entrambi i piedi nella zona playout. E il rischio di un contraccolpo psicologico era dietro l’angolo. Così non è stato grazie, anche, al contributo del giovane attaccante valligiano, di Cosseria, classe 2007. Ha mosso i primi passi nel Millesimo. Poi Vado-Savona-Vado prima di approdare alle giovanili del Genoa dove ha giocato fino all’Under 18

Secondo goal in campionato, un goal pesantissimo…

