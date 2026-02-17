COMMENTA
Il goal di Piacenza rilancia la Cairese: “Floris mi ha chiesto di ricambiare la fiducia col cuore”

CelleVarazze vs Cairese

Ancora presto per rilassarsi in casa Cairese. Lo ha sottolineato mister Roberto Floris. Ma il goal di Tommaso Piacenza che è valso il successo 1-0 sul campo del Celle Varazze potrebbe avere un’importanza che va ben oltre i tre punti. Perché dopo 10 risultati utili consecutivi una sconfitta avrebbe fatto ripiombare i gialloblù dentro con entrambi i piedi nella zona playout. E il rischio di un contraccolpo psicologico era dietro l’angolo. Così non è stato grazie, anche, al contributo del giovane attaccante valligiano, di Cosseria, classe 2007. Ha mosso i primi passi nel Millesimo. Poi Vado-Savona-Vado prima di approdare alle giovanili del Genoa dove ha giocato fino all’Under 18

Secondo goal in campionato, un goal pesantissimo…

