Lavori ultimati, Via Ghigliolo torna pienamente fruibile

Da mercoledì 18 febbraio via Ghigliolo tornerà pienamente fruibile. Si sono infatti conclusi gli interventi di ripristino della frana che interessava il tratto stradale, un’opera attesa da tempo dalla cittadinanza della zona collinare di Sarzana. In questi giorni è stata completata la realizzazione del cordolo, un prisma in cemento armato progettato per collegare e rendere solidali tutti i pali della struttura di contenimento. L’intervento consente una corretta distribuzione dei carichi e garantisce una maggiore stabilità complessiva dell’opera.

Terminata la fase tecnica necessaria all’assestamento e alla stabilizzazione, si è quindi proceduto con la posa del nuovo manto stradale, ultimo passaggio prima della riapertura al traffico. Il ripristino della frana di via Ghigliolo (lotto 3) rappresenta un intervento complesso, le cui criticità risalgono al 2009, quando a seguito di intense precipitazioni si verificò uno smottamento del terreno di valle per una lunghezza di circa 27 metri, aggravatosi progressivamente nel tempo.

