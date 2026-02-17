Mangia Trekking rilancia l’alpinismo lento per valorizzare Cerreto Laghi

L’Alpinismo Lento promuove i territori dal punto di vista turistico e culturale. Interprete di questo approccio è l’associazione Mangia Trekking, pioniera delle ciaspole e attiva da anni anche a Cerreto Laghi. Il team non si limita all’attività sportiva, ma osserva i territori e propone iniziative utili allo sviluppo locale, sostenendo l’economia e valorizzando l’identità di un’area percepita come parte della “Lunezia”. L’associazione apprezza il lavoro del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano e continua a unire idealmente il mare spezzino alla montagna appenninica con attività in ogni stagione. Mangia Trekking chiede alle istituzioni reggiane maggiore promozione di Cerreto Laghi, un miglior sistema di trasporti da Reggio Emilia e iniziative culturali e sportive continuative, soprattutto per i giovani, per sviluppare attenzione e rispetto verso l’ambiente montano, da Valbona a Vallisnera fino a Cerreto Laghi, nel Comune di Collagna.