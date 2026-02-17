Moneglia: disperse nel buio durante passeggiata, intervengono i vigili del fuoco

Sono partite da Lemeglio, frazione di Moneglia in provincia di Genova per raggiungere Mezzema, frazione di Deva Marina in provincia della Spezia. Due signore sorprese dal buio, verso le 19.00 si sono smarrite e per essere sicure di non commettere errori di percorso, hanno chiesto soccorso. A localizzarle, grazie ai loro telefonini, sono stati i vigili del fuoco di Chiavari che le hanno tranquillizzate e poi raggiunte; erano stati allertati anche i vigili del fuoco di Brugnato. Le due donne sono in buone condizioni di salute e accompagnate dai soccorritori hanno fatto ritorno a casa.

