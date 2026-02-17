Notte bianca il 21 marzo: San Giuseppe cede il testimone a Velarìa

La prima notte bianca della stagione è fissata per sabato 21 marzo. La Spezia vivrà un’intensa settimana di eventi che vedrà la fiera di San Giuseppe passare il testimone a Velarìa. La manifestazione dedicata alle tall ship animerà il molo Italia dal 20 al 22 marzo. La scelta del sabato per la notte bianca “strizza l’occhio” alla massima partecipazione; nei prossimi giorni poi verranno ufficializzate le deroghe per le aperture delle attività e la musica.

“Il mio auspicio è che San Giuseppe e Velarìa riscuotano il successo che meritano — dichiara l’assessore al Commercio Alberto Giarelli —. La prima è una tradizione consolidata e cara agli spezzini, la seconda si lega alla natura della città. Entrambi gli eventi condivideranno la giornata del 20 marzo, richiamando visitatori anche dalle aree limitrofe”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com