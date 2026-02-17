Santo Stefano, al via corso teorico-pratico per aspiranti agenti di Polizia locale

La segreteria Uil Fpl della Spezia, in collaborazione con l’associazione culturale Scuola di Formazione Professionale, ha aperto le iscrizioni al corso di natura teorica e pratica per la preparazione degli aspiranti agenti di Polizia locale. Il corso si articolerà su tre giornate, dal 3 al 5 marzo. Il primo giorno vedrà l’effettuazione pratica posti di controllo, in cui verranno simulate infrazioni al Codice della strada con relativa contestazione con redazione verbali; verranno anche accertati alcuni reati compiuti alla guida. Nel secondo giorno sarà operata la rilevazione pratica dei sinistri stradali con redazione di verbali di contestazione oltre che tutta la procedura in caso di sinistro, con pratiche quali le misurazioni, l’assunzione di testimonianze ecc. Il terzo giorno verranno infine redatti gli atti di polizia giudiziaria per reati accertati sia durante l’effettuazione dei posti di controllo, sia durante la rilevazione di sinistri stradali.

Nei primi due giorni il corso si terrà presso il parcheggio coperto messo a disposizione dal centro commerciale La Fabbrica di Santo Stefano Magra, l’ultimo invece in aula presso la sala riunioni messa a disposizione dal Centro Yoga & Wellness di Viale Pozzoli, a Santo Stefano, a fianco al comando della Polizia locale. Il docente sarà Andrea Prassini, vice comandante della Polizia locale santostefanese e già comandante della Locale di Bonassola, relatore per il medesimo corso in diverse località del Paese.

Al termine del corso sarannorilasciati tutti gli atti di polizia giudiziaria utili per le indagini e l’attestato di frequenza.

Saranno accettate esclusivamente le prime 20 iscrizioni; termine per iscriversi 28 febbraio 2026.

Per maggiori informazioni inviare mail a: corso.agenti.uilfpl.sp@gmail.com oppure chiamare 328.5467479

