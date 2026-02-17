“Sesso e fascismo”: a Le Grazie l’incontro con Vinicio Ceccarini su regole, doppiezza morale e politica demografica nell’era Mussolini

La sezione Anpi di Porto Venere organizza una conferenza dedicata all’analisi dei costumi e della politica sociale durante il ventennio fascista. L’appuntamento, intitolato “Sesso e fascismo. Regole, doppiezza morale e politica demografica nell’era Mussolini”, si terrà sabato 21 febbraio alle 17.30.

L’evento avrà luogo presso il circolo Esperia, situato in via Libertà nella frazione di Le Grazie. Il relatore dell’incontro sarà Vinicio Ceccarini, che approfondirà le dinamiche legate alla gestione della sfera privata, alla morale pubblica e alle strategie demografiche messe in atto dal regime. La conferenza intende esplorare le contraddizioni tra le regole imposte e la realtà sociale dell’epoca, offrendo una prospettiva storica su temi quali il ruolo della donna e il controllo dei comportamenti individuali.

