Treni in Valpolcevera, si lavora a una fermata extra per colmare il “buco” di due ore

Genova. C’è una speranza per colmare il buco di due ore nel servizio ferroviario in Valpolcevera, dove ogni giorno tra le 9 e le 11 non passa nemmeno un treno in direzione Genova. A prospettarla è stato l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola che ha accolto parzialmente un ordine del giorno di Armando Sanna (Pd) poi approvato all’unanimità.

“Da tempo chiediamo l’inserimento di almeno due fermate aggiuntive per migliorare la copertura del servizio ferroviario per gli abitanti della Valpolcevera e della Valle Scrivia e incrementare le frequenze dei treni in quegli orari – spiega Sanna -. Oggi tra le 9 e le 11 non circolano treni verso Genova lungo quella tratta, costringendo i cittadini a utilizzare mezzi privati o soluzioni alternative con un evidente allungamento dei tempi di viaggio, mentre in altre zone della città le frequenze sono comprese tra i 15 e i 30 minuti“.

