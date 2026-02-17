Violenza giovanile, approvata la proposta in Liguria: corsi di autodifesa di base nelle scuole

Genova. Corsi di autodifesa per i ragazzi contro la violenza nelle scuole. È la proposta lanciata da Fratelli d’Italia e approvata oggi in consiglio regionale grazie ai voti del centrodestra un mese dopo l’omicidio di Abanoub Youssef, 18enne accoltellato a morte in un istituto professionale delle Spezia.
L’ordine del giorno, presentato dallo spezzino Gianmarco Medusei, impegna la giunta Bucci a chiedere all’Ufficio scolastico regionale di valutare l’attivazione di “corsi strutturati di autodifesa di base e di primo soccorso, affidati a personale qualificato, finalizzati esclusivamente alla tutela dell’incolumità personale, alla gestione di situazioni di estrema emergenza” con “esplicita esclusione di qualsiasi forma di addestramento offensivo o aggressivo, anche come strumento complementare di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne”.