Anpi: “Pertini citato a sproposito, sciacquatevi la bocca e dite qualcosa su Casapound”

Genova. “Ci stupisce poco la frase da bulletto di periferia, espressa da un consigliere regionale di maggioranza, oltre tutto segretario dell’ufficio di presidenza, che martedì durante la seduta consiliare ha tirato in ballo il presidente Sandro Pertini in modo stupido e irriguardoso. Comportamento inaccettabile nei confronti di una persona che non solo ha fatto la storia del nostro Paese, ma è stato protagonista prima della lotta al fascismo scontando in tanti anni di galera il suo impegno per i valori di Libertà e Democrazia, svolgendo un ruolo fondamentale nei 20 mesi di lotta di Liberazione”. Così una nota dell’Anpi provinciale di Genova attacca il consigliere regionale Vaccarezza, protagonista di una bufera, ieri, in via Fieschi.

“Se il presidente partigiano potesse rispondere ad una ipotetica telefonata del consigliere Vaccarezza forse gli potrebbe ricordare che grazie a Lui e a tanti che hanno dato la vita, il nostro Paese ha riconquistato la libertà per tutti: “per chi c’era, per chi non c’era e anche per chi era contro di loro”, come diceva un noto comandante partigiano. Forse dopo questo fatto sarebbe da aggiungere anche qualche “personaggio discutibile”. D’altronde per un esponente politico che ha definito Almirante, noto e comprovato fucilatore di partigiani, nonché assertore e sostenitore del razzismo, “suo mentore ” non c’è da stupirsi”, prosegue l’Anpi.

