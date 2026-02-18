Casa della Comunità Hub pienamente operativa: in via XXIV Maggio visite, prelievi e guardia medica senza passare dall’ospedale

Molto più di una struttura sanitaria nel senso più istituzionale del termine. Per i cittadini spezzini, la nuova Casa della Comunità HUB di via XXIV Maggio si propone di essere un punto di riferimento quotidiano, un’alternativa concreta al pronto soccorso per i casi “gestibili” e dunque non gravi e un supporto reale al medico di famiglia in casa di assenza per malattia o ferie o impossibilità a ricevere. Negli storici locali Asl a due passi da Piazzale Kennedy, rinfrescati e riorganizzati secondo le priorità attuali, si possono fare visite, ricevere prescrizioni, effettuare prelievi e ottenere informazioni sui servizi socio-sanitari, senza dover ricorrere all’ospedale. La struttura integra anche il servizio di continuità assistenziale, con la guardia medica attiva nelle fasce serali, notturne e nei giorni festivi, rafforzando così l’assistenza di prossimità. Le Case della Comunità sono infatti pensate per portare i servizi sanitari e socio-sanitari più vicino alle persone, riducendo il ricorso improprio al pronto soccorso e offrendo un’assistenza integrata e continuativa. All’interno operano equipe multidisciplinari, dove medici, infermieri e personale amministrativo collaborano per fornire prestazioni sanitarie, diagnostiche e sociali in un unico luogo. L’obiettivo è garantire continuità di cura soprattutto per chi è fragile o affetto da patologie croniche.