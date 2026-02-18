Chiavari: Martedì grasso, nuovo successo per gli “Ommi de Ruinà”

Il Gruppo Pino Solari “Ommi de Ruinà” anche questa volta ha fatto centro. Grazie anche ad una giornata clemente il carnevale organizzato in piazza Matteotti il giorno del “Martedì grasso”, ha riscosso successo. Come sempre l’iniziativa del Circolo ha uno scopo benefico; in questa occasione aiutare l’Anffas Tigullio Est, che ha sede nell’ex convento di Sant’Antonio a Chiavari.

Maschere, coriandoli, strelle filanti; ma anche ghiottonerie che il pubblico ha decisamente gradito. Presenti anche esponenti dell’amministrazione comunale che ha patrocinato l’amministrazione.

