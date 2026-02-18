Chiavari: pizza, farinata, focaccia al formaggio, inaugurazione a Ri

Oggi in piazza Sanfront nel quartiere di Ri Basso a Chiavari, è stato aperto un nuovo allettante esercizio. Si chiama “La ca’ della Pizza” ma sforna anche focaccia al formaggio e la tradizionale farinata. Una specialità gastronomica partenopea e due liguri. Il successo è assicurato; anche perché il richiamo dei prodotti alimentari già pronti al consumo soppianta sempre più l’abitudine di mettersi ai fornelli. A rappresentare e portare l’augurio dell’amministrazione comunale, il vicesindaco Michela Canepa.

» leggi tutto su www.levantenews.it