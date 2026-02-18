L’associazione Real Flavor ha festeggiato la consegna di cinque poltrone-letto, del valore commerciale di euro 7.830 iva inclusa, al reparto pediatrico Gaslini diffuso all’interno del Sant’Andrea della Spezia. La consegna è avvenuta questa mattina e per l’associazione: “La donazione costituisce la realizzazione della prima parte del nuovo scopo prefissato: dotare l’intero reparto del necessario perché i giovani pazienti possano essere assistiti da parenti e amici. Nel ricordare l’importanza dell’aspetto emotivo e psicologico dell’assistenza medico-sanitaria e dei percorsi di cura e guarigione, il presidente dell’associazione si prefigge di completare l’obiettivo attraverso la donazione di altre cinque poltrone-letto da realizzare attraverso la raccolta fondi contestuale alla prossima e quattordicesima edizione del Mentana Rock benefit”.

Hanno partecipato al breve momento di condivisione l’assessore alle politiche sanitarie Giulio Guerri, il primario Franca Corona con il proprio staff, Pierluca rappresentante del gruppo “Belini Frizzanti”, Bertellotti Paolo e figlio, in rappresentanza della ditta fornitrice, il presidente di Real Flavor Marco Vecchi e le collaboratrici Fabiola ed Elena. La nota conclude: “L’associazione ringrazia per l’appoggio e la collaborazione i presenti al lieto evento, le istituzioni cittadine, l’Arsenale della Marina Militare e tutto il proprio staff di soci e volontari”.

L’articolo Cinque poltrone – letto per Pediatria: il gesto generoso dell’associazione Real Flavor proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com