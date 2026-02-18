Di Serio verso il rientro, precauzione per Valoti e Hristov che possono saltare il Cesena

Anche a Cesena lo Spezia dovrà fare a meno di alcuni dei suoi migliori interpreti. La situazione dell’infermeria non sembra sorridere alla squadra di Roberto Donadoni, ancora alle prese con alcuni acciaccati che anche per la partita di sabato dovrebbero restare fuori. Mattia Valoti e Petko Hristov, rispettivamente assente e sostituito all’intervallo nella partita con il Frosinone, non hanno riportato lesioni ma gli affaticamenti emersi saranno valutati fino all’ultimo dallo staff spezzino, che difficilmente darà il via libera per la convocazione. Si ragionerà fino a venerdì sul coinvolgimento dei due ragazzi, che anche oggi non si sono allenati con il gruppo e che dovrebbero tornare pienamente a disposizione per la partita contro la Reggiana, saltando la trasferta del Manuzzi.

Chi invece dovrebbe tornare e far parte della spedizione romagnola di Cesena è Giuseppe Di Serio. In campo per l’ultima mezz’ora nella sfida contro il Bari, il trentino aveva accusato un piccolo problema fisico. Anche qui, gli esami hanno escluso lesioni e quindi, dopo aver saltato il match con il Frosinone, dovrebbe tornare a disposizione di Donadoni rimpinguando quel reparto offensivo ancora orfano di Gianluca Lapadula.

