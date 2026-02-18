La Ginnastica Canaletto torna carica di medaglie dal Campionato regionale

Campionato regionale Uisp di ginnastica artistica lo scorso fine settimana a Genova, con atlete provenienti da tutta la regione. Le giovani ginnaste si sono sfidate nelle diverse categorie e livelli, portando in pedana esercizi al corpo libero, alla trave, al volteggio e alle parallele. “Numeri importanti e, soprattutto, risultati di grande rilievo hanno confermato l’ottimo stato di salute del movimento”, commentano in un nota dalla Ginnastica Canaletto, che comunica poi i risultati ottenuti dalle proprie atlete, evidenziando i “numerosi i podi conquistati, testimonianza del lavoro costante svolto nella palestra durante tutta la stagione”. Ma ecco appunto i risultati:

Sesta C:

Iside Cirronis 3^classificata all Around, 2^volteggio e 3^ corpo libero

Elena Meca 3^ volteggio e trave

Emma Bologna 3^ parallele

Giulia Scattina 1^ parallele e 2^ corpo libero

Quarta Categoria:

Sofia Cabano 1^ all Around e 2^ corpo libero 3^ trave e 1^ Volteggio

