“La raccolta differenziata è un gioco di squadra”, ecco la nuova campagna di Amiu per arrivare al 60%

Genova. Una nuova campagna di comunicazione con testimonial del mondo dello sport per convincere i genovesi a fare la raccolta differenziata e avvicinarsi all’obiettivo minimo del 60% partendo dall’attuale 54%, dato non ancora ufficiale relativo al 2025. La strategia è stata presentata oggi a Palazzo Tursi da Amiu, Conai e il Comune di Genova alla presenza della sindaca Silvia Salis.

La raccolta differenziata è un gioco di squadra: questo il claim scelto dall’agenzia di comunicazione genovese Twow per accompagnare immagini e video che attraversano diversi luoghi della città, coinvolgendo impianti sportivi, società e atleti a tutti i livelli, dal Ponente al Levante, valorizzando la città come “campo di gioco condiviso” in cui ognuno fa la sua parte in un’azione collettiva.

