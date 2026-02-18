Le partite dello Spezia con Reggiana e Padova sotto la lente dell’Osservatorio, potrebbero esserci restrizioni

Sono due le partite dello Spezia a rischio restrizioni da parte dell’Osservatorio per le manifestazioni sportive. L’organo del Ministero nell’ultima determinazione ha infatti segnalato la partita del Picco con la Reggiana del prossimo 28 febbraio e la trasferta infrasettimanale dell’Euganeo di Padova del 3 marzo. Per quanto riguarda la sfida con gli emiliani, da sempre ad alto rischio vista la storica rivalità fra le tifoserie, l’Osservatorio ha rimandato le valutazioni al CASMS per l’individuazione di “adeguate misure di rigore” bloccando, per il momento, la vendita dei tagliandi. “Giudizio sospeso per acquisizione informazioni” invece per il match in Veneto, “al fine di approfondire l’analisi dei rischi connessi”. Anche in questo caso la vendita dei tagliandi resta bloccata fino a nuove comunicazioni.

