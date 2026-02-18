Liceo Costa, al via corso gratuito di greco antico per tutti

Al via al Liceo classico Costa della Spezia un corso di greco antico aperto alla cittadinanza, rivolto a tutti, a chi non ha mai studiato la lingua di Socrate e Pericle ed è curioso di conoscerla, a chi vuole riscoprirla, a chi vuole saperne di più sulla lingua, sulla cultura e sulla letteratura dell’antica Grecia. A partecipazione gratuita, il corso è strutturato in dieci lezioni da due ore ciascuna. Per iscriversi, inviare una mail all’indirizzo sppc010009@istruzione.it entro il 6 marzo prossimo.

L’articolo Cinque poltrone – letto per Pediatria: il gesto generoso dell’associazione Real Flavor proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com