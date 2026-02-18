COMMENTA
CONDIVIDI

Liceo Costa, al via corso gratuito di greco antico per tutti

Liceo Costa, al via corso gratuito di greco antico per tutti

Liceo Costa

Al via al Liceo classico Costa della Spezia un corso di greco antico aperto alla cittadinanza, rivolto a tutti, a chi non ha mai studiato la lingua di Socrate e Pericle ed è curioso di conoscerla, a chi vuole riscoprirla, a chi vuole saperne di più sulla lingua, sulla cultura e sulla letteratura dell’antica Grecia. A partecipazione gratuita, il corso è strutturato in dieci lezioni da due ore ciascuna. Per iscriversi, inviare una mail all’indirizzo sppc010009@istruzione.it entro il 6 marzo prossimo.

L’articolo Cinque poltrone – letto per Pediatria: il gesto generoso dell’associazione Real Flavor proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com