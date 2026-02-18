Locali, chiude Hostaria Ducale e riapre Jenoir: “Non solo bar, ma maison de plaisir”

Genova. Neppure il tempo di accorgersi della chiusura di Hostaria Ducale, uno dei ristoranti sperimentali più interessanti sbarcati nel centro di Genova negli ultimi anni, che negli stessi spazi di salita San Matteo apre Jenoir, un cocktail bar che porta la firma dell’imprenditore Enrico Vinelli.

L’inaugurazione è avvenuta martedì 10 febbraio, al civico 29 rosso. “Jenoir è pensato come un rifugio urbano, una maison de plaisir – dicono i soci – un luogo in cui concedersi una pausa consapevole, lasciandosi guidare dal piacere della conversazione, del buon bere e dei piccoli gesti che rendono speciale la sera”.

