Misericordia Ponente Soccorso: “I numeri di un presidio vitale per il Cep”

Genova. In un territorio complesso come quello del CEP, dove le fragilità sociali spesso finiscono sotto i riflettori della cronaca, esiste una realtà che preferisce far parlare i fatti e la presenza quotidiana. “La Misericordia Ponente Soccorso non è solo una sigla nel panorama del soccorso ligure, ma un presidio di cittadinanza attiva che ha presentato il bilancio sociale e operativo dell’ultimo anno, confermandosi colonna portante per l’intera delegazione”, si legge in una nota della pubblica assistenza.

I dati relativi all’anno 2025 restituiscono l’immagine di un impegno massiccio: 2.855 interventi di emergenza sanitaria, oltre 21.000 trasporti effettuati per cure e dimissioni e 5.536 servizi specifici dedicati ai bambini con disabilità. Per coprire questo raggio d’azione, i mezzi dell’associazione hanno percorso complessivamente 464.292 chilometri.

