Palmaria, ok a programma per ristrutturazione e riconversione ex Batteria Semaforo e riqualificazione orto botanico

Approvato nei giorni scorsi dalla giunta comunale di Porto Venere il Programma di valorizzazione dell’ex Batteria Semaforo e dell’orto botanico, sull’Isola Palmaria. Il via libera arriva nell’ambito dell’iter intrapreso da Palazzo civico e tutt’ora in corso per l’acquisizione dei due beni, di proprietà demaniale: nel maggio 2025 il Comune aveva infatti inoltrato a ministero della Cultura e Agenzia del Demanio istanza di trasferimento “allo scopo di recuperare e valorizzare entrambi gli immobili – si riporta in delibera -, creando un polo attrattivo dal punto di vista culturale, sociale, scientifico e ambientale”; una richiesta formulata sul binario del Federalismo culturale, che contempla la cessione gratuita di beni demaniali sulla base di specifici accordi di valorizzazione; in seguito, a inizio luglio, la Direzione regionale del Demanio aveva comunicato al Comune di ritenere l’istanza ammissibile e di attendere appunto, entro 120 giorni, il relativo programma di valorizzazione.

I principali obiettivi del programma (QUI lo schema di programma integrale, dal sito del Comune) vengono così sintetizzati, raccolti sotto tre voci, nella delibera che ha dato il via libera al documento: “Trasformazione: riconversione funzionale dell’ex Batteria Semaforo da presidio militare originario, poi ostello e centro di educazione ambientale a polo di innovazione e divulgazione culturale e scientifica, con spazi flessibili per attività educative, laboratori, ospitalità temporanea e eventi – si legge nella deliberazione della giunta Sturlese -. Valorizzazione: recupero e messa a sistema del patrimonio architettonico e naturale (incluso l’orto botanico), integrandolo nel più ampio circuito delle fortificazioni storiche e delle eccellenze naturalistiche insulari italiane ed europee. Sostenibilità: attivazione di un modello di governance stabile (con possibilità di attivazione di un partenariato pubblico privato) e alimentata da una pluralità di attori ed enti attivi nei contesti di progettazione culturale e scientifica insulare. Una strategia di governance e una scelta attenta degli enti ‘fondatori’ permetterà di mixare l’accesso a finanziamenti pubblici, privati e comunitari. Inoltre, tale governance sarà capace di garantire continuità economica, impatto sociale, leadership e rispetto degli equilibri socio – ambientali”.

