Trasferimento degli ambulatori carcaresi dell’Asl2? Il sindaco incontra i vertici del distretto sociosanitario

Carcare. Incontro, nella giornata odierna, tra il sindaco Rodolfo Mirri e i vertici del Distretto socio sanitario delle Bormida in merito ai rumors sul possibile trasferimento degli ambulatori dell’Asl2 di via del Collegio.

“Innanzitutto ringrazio la dottoressa Monica Cirone, il dottor Luca Corti e il dottor Luca Garra per aver accettato la mia richiesta ed aver risposto con tempestività – commenta il primo cittadino – Sono soddisfatto per l’esito del colloquio, ovvero che si tratta di voci infondate e non c’è, ad oggi, nessuna ipotesi di smantellare il servizio sanitario sul territorio carcarese. Mi auguro comunque che non ci siano sorprese nei prossimi mesi”.

