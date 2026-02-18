Zls, Confindustria fa il punto sulle opportunità per le imprese: dalle agevolazioni amministrative al credito di imposta

Caratteristiche e delle potenzialità della Zls – Zona logistica semplificata, strumento pensato per favorire lo sviluppo economico attraverso agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrative. Sono state illustrate oggi nella sede provinciale di Confindustria durante un incontro dedicato alle aziende.

A illustrare il quadro generale è stato Mario Gerini, ex presidente di Confindustria, che ha ricordato come facciano parte della Zls sei Comuni della provincia spezzina – Arcola, Follo, alla Spezia, Santo Stefano Magra, Vezzano Ligure e Sarzana – insieme a cinque Comuni della provincia di Parma. Le imprese insediate in queste aree potranno usufruire di crediti d’imposta a partire dal 2026.

“La collaborazione con Dogane e altri enti rappresenta una leva fondamentale di sviluppo. Ora bisogna lavorare tutti insieme per dare concreta attuazione a questa opportunità”, ha sottolineato Gerini.

Il neo presidente provinciale degli Industriali, Alessandro Laghezza, ha chiarito che la Zls non riguarda esclusivamente il porto e la logistica. “Molti imprenditori pensano che la Zls sia legata solo a questi ambiti, ma non è così. È giusto che Confindustria lo spieghi ai propri associati”.

Laghezza ha evidenziato come il porto resti una componente essenziale, ma che accanto ad esso vi siano settori come la cantieristica e la difesa, oggi limitati dalla carenza di spazi. “Abbiamo vaste aree retrostanti, come Arcola e Santo Stefano, molto legate alla logistica portuale e alla cantieristica. Si possono immaginare veri e propri polmoni produttivi a servizio di questi comparti. La Zls offre semplificazioni burocratiche e autorizzative e soprattutto crediti d’imposta per chi svolge attività incrementative e industriali, non solo logistiche”.

