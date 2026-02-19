Abbandona rifiuti ingombranti in strada: individuato e arrestato, aveva un ordine di carcerazione

Genova. E’ stato individuato il conducente di un autocarro che nei giorni scorsi aveva scaricato mobili e altri ingombranti vicino a Villa Pallavicini a Rivarolo. L’uomo fra l’altro, un 48enne tunisino, è stato arrestato perché deve scontare un cumulo di pene.

L’operazione nasce dall’attività di monitoraggio dei sistemi di videosorveglianza in Piazza Pallavicini, nel quartiere di Rivarolo. Lo scorso 11 febbraio, le telecamere avevano immortalato il conducente di un autocarro intento a scaricare illegalmente diversi mobili e rifiuti ingombranti.

» leggi tutto su www.genova24.it