“Autismo e disabilità incontrano la politica”, al Campus agrisociale Sant’Anna incontro con i rappresentanti di Forza Italia

Si terrà domani, venerdì 20 febbraio, alle ore 11.00, presso il Campus agrisociale Sant’Anna (Via Sant’Anna 12, La Spezia) il primo appuntamento della serie di incontri “Autismo e disabilità incontrano la politica”, momento di dialogo e confronto dedicato ai temi dell’inclusione, dei servizi e delle politiche territoriali rivolte alle persone con disabilità e alle loro famiglie. L’iniziativa, promossa con la collaborazione della Fondazione Aut Aut e del Campus agrisociale Sant’Anna, vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali e del mondo associativo. Dopo i saluti introduttivi, interverranno Dina Nobili, responsabile regionale del Dipartimento Disabilità di Forza Italia, Paolo Cornaglia, presidente della Fondazione Aut Aut, Carlo Bagnasco, consigliere regionale e segretario regionale di Forza Italia Liguria, e la senatrice Fiammetta Modena, responsabile nazionale del Dipartimento Disabilità di Forza Italia. Seguirà un dibattito con i familiari dei ragazzi del centro. L’incontro si concluderà con un buffet preparato dai ragazzi del Campus.

“L’ascolto costituisce il muro portante delle politiche di Forza Italia per le persone con disabilità: per questo ringrazio la Fondazione Aut Aut di averci accolti e offrirci la possibilità di confrontarsi. Forza Italia, come ricorda sempre il segretario nazionale Antonio Tajani, crede nella libertà delle persone: questo è il filo conduttore delle nostre politiche per la inclusione”, osserva in una nota la senatrice Modena, che riferisce che “l’incontro ci permetterà di fare il punto sul Fondo unico per l’inclusione e le sue declinazioni a livello regionale”. “La politica deve essere presente e capace di trasformare il dialogo in azioni e strumenti utili, valorizzando le esperienze virtuose come quella del Campus agrisociale Sant’Anna e rafforzando il coordinamento tra istituzioni regionali e realtà locali”, aggiunge Bagnasco. “Portare la politica nei luoghi dove nascono esperienze concrete di inclusione significa costruire risposte più efficaci e vicine alle persone. Il confronto con famiglie, operatori e associazioni è fondamentale per individuare priorità reali e per rafforzare strumenti come il Fondo unico per l’inclusione”, aggiunge Nobili.

