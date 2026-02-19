“Comunità in dialogo. Tra lavoro, formazione e attualità”, incontro martedì al Ciofs

“Comunità in dialogo. Tra lavoro, formazione e attualità”: questo il titolo dell’iniziativa in programma martedì 24 febbraio alle 16,00 al Ciofs-Fp della Spezia (Viale Amendola, 2). Interverrà in qualità di relatore il dott. Michele Marmo, docente all’Università Cattolica di Milano. Si terrà inoltre una tavola rotonda alla presenza di rappresentanti del mondo del lavoro e delle istituzioni. Al termine, consegna di diplomi e attestati di qualifica e buffet.

