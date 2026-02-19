“Donne e soffi di poesia”: la presentazione del libro di Pinuccia Mazzola con open mic finale

Martedì 24 febbraio alle 17, nei locali del Centro anziani di piazza Brin in via Filippo Corridoni 7, avrà luogo la presentazione del libro “Donne e soffi di poesia” di Pinuccia Mazzola, un’opera che unisce, in maniera del tutto originale, i versi al racconto, fornendo una carrellata di ritratti di donna significativi della condizione femminile. Il libro ha vinto il premio “Libro per l’estate 2025, concorso letterario nel Golfo dei Poeti” organizzato dall’Associazione “Cinema e cultura”. Pinuccia Mazzola, che si definisce scrittrice per caso e poetessa per necessità, esordisce letterariamente solo nella maturità dopo diversi anni dedicati esclusivamente alla pittura. Questa è la sua ultima fatica letteraria, dopo tre opere in prosa, “La Frittata di Riso”, “Avevo promesso”, “Dal Monte Pellegrino al Mesco”, e la silloge poetica “Non avevo capito”. L’autrice dialogherà con Massimo Marasco per illustrare gli aspetti salienti del libro e dare lettura di alcuni suoi brani. Alla fine della presentazione sarà dato spazio alle domande del pubblico e si procederà poi all’apertura dell’Open Mic, durante il quale i presenti potranno leggere o recitare le proprie poesie. Gli organizzatori ringraziano il Comune della Spezia, proprietario dei locali del centro anziani di piazza Brin e la sua presidentessa Lorenza Rocca, oltre a Massimo Marasco e tutti quelli che hanno collaborato.

